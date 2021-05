Advertising

Ettore_Rosato : Da oggi #coprifuoco alle 23 e inizio percorso ritorno a normalità possibile grazie a lavoro su vaccini del generale… - Corriere : Figliuolo richiama di nuovo le Regioni sui vaccini: «Ogni decisione deve essere concordata» - MediasetTgcom24 : Vaccini, Figliuolo alle Regioni: seguite il piano, stop annunci non coordinati #ue - JGiuls_ : Io capisco il ragionamento di Figliuolo. Ma ormai gli over 60 hanno avuto praticamente un mese per potersi prenotar… - CorriereQ : Vaccini: Figliuolo alle Regioni, basta annunci non coordinati -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Figliuolo

E' l'invito del commissario straordinario per l'emergenza, Francesco Paolo, alle Regioni. In una lettera chiede di mettere fine agli 'annunci di azioni non coordinate preventivamente' per ...chiede quindi alle Regioni di mettere fine a mettere fine a una serie di "annunci di azioni non coordinate preventivamente con la struttura commissariale e non inserite in un piano coerente ...Il piano vaccinale deve andare avanti seguendo i criteri stabiliti prediligendo i "soggetti fragili, over 60 e cittadini che presentano comorbilità". E' l'invito del commissario straordinario per l'em ...Benevento – Ha preso il via il 14 maggio scorso e prosegue l’azione di somministrazione dei vaccini da parte dell’Hub vaccinale delle Attività economiche e produttive nato nel Sannio da una collaboraz ...