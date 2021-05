Vaccini, Figliuolo alle Regioni: "Basta annunci di iniziative non concordate" (Di venerdì 21 maggio 2021) La campagna Vaccini anti Covid in Italia procede bene: per la nona volta negli ultimi 22 giorni, ieri è stato superato il target - fino a poco fa impensabile - del mezzo milione di Vaccini ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) La campagnaanti Covid in Italia procede bene: per la nona volta negli ultimi 22 giorni, ieri è stato superato il target - fino a poco fa impensabile - del mezzo milione di...

Ettore_Rosato : Da oggi #coprifuoco alle 23 e inizio percorso ritorno a normalità possibile grazie a lavoro su vaccini del generale… - Corriere : Figliuolo richiama di nuovo le Regioni sui vaccini: «Ogni decisione deve essere concordata» - Ettore_Rosato : Si riparte! Programmate #riaperture come avevamo chiesto per dare certezze a cittadini e imprese. Ora lavoriamo per… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Figliuolo alle Regioni: seguite il piano, stop annunci non coordinati #ue - MediasetTgcom24 : Vaccini, Figliuolo alle Regioni: seguite il piano, stop annunci non coordinati #ue -