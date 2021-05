Vaccini Covid | il Lazio si prepara alle somministrazioni nelle farmacie | “Prima Regione in Italia | copriamo fascia meno a rischio”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Dal 24 maggio sul sito dellai cittadini potranno prenotare il vaccino in farmacia. “Ci arriveranno 50 dosi a settimana, quindi dieci al giorno, per poi aumentare fino a cento. Utilizzeremo il vaccino Johnson&Johnson e faremo sostanzialmente le fasce più giovani senza fragilità“, spiega Alfredo Procaccini, farmacista associato di Federfarma. “Tantissime persone ci stanno chiedendo se si possono prenotare”, commenta Umberto Paolucci, farmacista associato Federfarma della farmacia Marchetti, a Roma. Poi aggiunge: “Noi ricordiamo sempre che si devono registrare sul portale dellaperché è un servizio che facciamo per la. Se qualcuno ha difficoltà con internet, se è anziano o non ha la connessione, naturalmente lo supportiamo noi”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Sono in totale 29.4 milioni le dosi di vaccino antisomministrate fino ad oggi in Italia. E' questo quanto si evince dal consueto bollettinodel ministero della salute , aggiornato alla mattina di oggi, venerdì 21 maggio 2021 . Precisamente sono state inoculate 29.409.913 dosi, che corrisponde al 91.1% di quelle consegnate, ...Calano significativamente anche i cittadini in isolamento domiciliare, segno che ilsta ... La campagna vaccinale La Liguria è al 94% deisomministrati rispetto a quelli consegnati. "Ci ...Il consiglio dei ministri da poco concluso ha approvato il decreto legge “Misure urgenti” connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e ...Le stime del matematico Merler sul Corriere: "Se si continua con 500 mila vaccini al giorno, via mascherina (almeno all'aperto) da settembre" ...