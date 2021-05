Vaccini Covid | il Lazio si prepara alle somministrazioni nelle farmacie | “Prima Regione in Italia | copriamo fascia meno a rischio”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Dal 24 maggio sul sito dellai cittadini potranno prenotare il vaccino in farmacia. “Ci arriveranno 50 dosi a settimana, quindi dieci al giorno, per poi aumentare fino a cento. Utilizzeremo il vaccino Johnson&Johnson e faremo sostanzialmente le fasce più giovani senza fragilità“, spiega Alfredo Procaccini, farmacista associato di Federfarma. “Tantissime persone ci stanno chiedendo se si possono prenotare”, commenta Umberto Paolucci, farmacista associato Federfarma della farmacia Marchetti, a Roma. Poi aggiunge: “Noi ricordiamo sempre che si devono registrare sul portale dellaperché è un servizio che facciamo per la. Se qualcuno ha difficoltà con internet, se è anziano o non ha la connessione, naturalmente lo supportiamo noi”. ...

Scende ancora l'incide Rt in Italia, ora a 0.78 . La scorsa settimana era 0.86. Intanto sono state somministrate oltre 29 milioni di dosi diin Italia. E' quanto rende noto la struttura commissariale all'emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo . In particolare, fino a giovedì, sono state 29.035.Lo evidenzia il monitoraggio settimanale sull'andamento dell'epidemia da. 21 mag 09:51, dal 26 maggio in Sicilia somministrazioni ai maturandi In Sicilia dal 26 maggio parte la ...L’obiettivo è partire con l’immunizzazione di massa. Per riuscirci, la Regione va avanti a suon di open day ma non solo. Nel Lazio dal 1° giugno partiranno le ...Nel Paese intento ad allentare le ultime restrizioni, la variante indiana è destinata a diventare predominante su quella inglese nei prossimi giorni.