Vaccini Covid, Bill Gates: "Garantire un equo accesso ai Paesi poveri" (Di venerdì 21 maggio 2021) "Siamo nella pandemia da oltre un anno, uno straordinario progresso scientifico ci ha dato i Vaccini in maniera rapidissima, ora dobbiamo fare in modo che tutti ne beneficino. Molti Paesi si sono impegnati a donare dosi, ma non è ancora abbastanza per tenere il Covid sotto controllo. Se Usa e Europa sono alla svolta, altri Paesi stanno vivendo il picco" della pandemia. E' quanto ha detto Bill Gates intervenendo oggi al Global Health Summit a Villa Doria Pamphili. "E' il momento di una leadership globale, di solidarietà. Dobbiamo Garantire un accesso più equo al vaccino: oltre l'80% del primo miliardo di Vaccini sono andate a persone dei Paesi ricchi, se chiudiamo questo gap immenso, altre persone ...

