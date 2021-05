Vaccini ai 40enni, Fontana: «In Lombardia superate le 500 mila prenotazioni» (Di venerdì 21 maggio 2021) L’annuncio del presidente della Regione nella serata di venerdì 21 maggio. «Oltre il 50% dei lombardi ha fatto la prima dose o ha l’appuntamento per farla. Avanti così, verso un’estate libera». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 21 maggio 2021) L’annuncio del presidente della Regione nella serata di venerdì 21 maggio. «Oltre il 50% dei lombardi ha fatto la prima dose o ha l’appuntamento per farla. Avanti così, verso un’estate libera».

Advertising

webecodibergamo : Oltre 500 mila prenotazioni in Lombardia per la fascia 40-49 anni - terninrete : Coronavirus: dalla prossima settimana prenotazione dei vaccini per i 40enni, da oggi per i fragili con meno di 60 a… - lorenzoniadrian : Coronavirus: dalla prossima settimana prenotazione dei vaccini per i 40enni, da oggi per i fragili con meno di 60 a… - rep_firenze : Vaccini, aprono le agende per 41 e 40enni. 'Da giugno somministrazioni dai medici di base' [aggiornamento delle 16:… - rep_firenze : Vaccini, aprono le agende per 41 e 40enni. Accordo con i medici di base per le somministrazioni [aggiornamento dell… -