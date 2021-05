Vaccini | 79% dei 70 - 79enni e l' 89% degli over 80 hanno ricevuto prima dose

Advertising

Migliorano sensibilmente i dati sulle vaccinazioni anti - Covid in Italia. Gli incrementi più importanti riguardano la fascia d'età 70 -, salita a livello nazionale dal 75,16 al,45% di prime dosi. Anche la fascia over 80 evolve positivamente, con un 89,60% e un,69% rispettivamente di prime e seconde somministrazioni, che vede il numero di persone in attesa di prima dose ...' Il Piemonte sta guarendo . Grazie aie grazie all'impegno e alla prudenza dei piemontesi. Avanti così '. Con queste parole, sulla ... Anche l'Rt cala a quota 0.e la pressione ospedaliera ...Migliorano sensibilmente i dati sulle vaccinazioni anti-Covid in Italia. Gli incrementi più importanti riguardano la fascia d'età 70-79, salita a livello nazionale dal 75,16 al 79,45% di prime dosi. A ...Emiliano e Lopalco: "Un traguardo straordinario". Il 41 percento della popolazione pugliese vaccinabile coperta con la prima dose.