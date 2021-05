Vaccinazioni a personale Asl e detenuti | Sannio all’avanguardia

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Prosegue a ritmi serrati la campagna di vaccinazione nel. Mentre si attende per la fascia dei quarantenni – in merito alla quale le prenotazioni sono state già registrate – si continuano a vaccinare le altre fasce, le categorie fragili e più esposte. Numeri importanti per il territorio beneventano si registrano per quanto riguarda la vaccinazione delAsl e dei. Risulta quasi completata l’immunizzazione deldell’Azienda Sanitaria Locale, la percentuale disi assesta intorno al 98%. Leggermente inferiore ma ugualmente consistente è la fetta diai quali è stato somministrato il siero anti-covid. In questo caso siamo intorno all’80% di completamento. Numeri destinati a salire nelle ...

Benevento – Prosegue a ritmi serrati la campagna di vaccinazione nel Sannio. Mentre si attende per la fascia dei quarantenni – in merito alla quale le prenotazioni sono state già registrate – si conti ...