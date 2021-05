Uomini e Donne, Roberta si sfoga: “Riccardo mi ha punita, fissato con Ida” (Di venerdì 21 maggio 2021) Uomini e Donne L’ex dama vuole nuovamente smentire le ultime dichiarazioni fatte dal Guarnieri al centro dello studio, entrando nel dettaglio e rivelando ciò che davvero pensa Pubblicato su 21 Maggio 2021 Roberta Di Padua torna a parlare di quanto accaduto con Riccardo Guarnieri nello studio di Uomini e Donne. Attraverso una nuova intervista sul Magazine del programma, l’ex dama smentisce nuovamente il racconto fatto dall’ex cavaliere di Taranto e cita anche Ida Platano. La Di Padua ammette di non riuscire ancora a essere lucida, in quanto sta vivendo delle emozioni e dei pensieri contrastanti. Sicuramente si sente ferita, in quanto non si aspettata tanta ostilità da parte di Riccardo. Le sue parole le sono sembrate come una “vendetta finale”. Per ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021)L’ex dama vuole nuovamente smentire le ultime dichiarazioni fatte dal Guarnieri al centro dello studio, entrando nel dettaglio e rivelando ciò che davvero pensa Pubblicato su 21 Maggio 2021Di Padua torna a parlare di quanto accaduto conGuarnieri nello studio di. Attraverso una nuova intervista sul Magazine del programma, l’ex dama smentisce nuovamente il racconto fatto dall’ex cavaliere di Taranto e cita anche Ida Platano. La Di Padua ammette di non riuscire ancora a essere lucida, in quanto sta vivendo delle emozioni e dei pensieri contrastanti. Sicuramente si sente ferita, in quanto non si aspettata tanta ostilità da parte di. Le sue parole le sono sembrate come una “vendetta finale”. Per ...

