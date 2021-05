Uomini e Donne: rissa sfiorata in studio, scatta la censura. La rivelazione (Di venerdì 21 maggio 2021) In una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, i cavalieri Riccardo e Armando sarebbero andati molto vicini a far scoppiare una rissa: a rivelarlo è un’ex dama della trasmissione, Valentina Autiero. La furiosa lite è stata poi tagliata dalla messa in onda. (screenshot video)Clamoroso retroscena di Uomini e Donne, il seguitissimo programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 ogni pomeriggio. In una delle ultime puntate mandate in onda, gli storici cavalieri della trasmissione Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato hanno discusso animatamente. La lite però sarebbe andata in maniera decisamente diversa rispetto a quanto mostrato. I due avrebbero infatti sfiorato la rissa e la scena sarebbe quindi stata censurata dagli autori del programma. A confermare ... Leggi su ck12 (Di venerdì 21 maggio 2021) In una delle ultime registrazioni di, i cavalieri Riccardo e Armando sarebbero andati molto vicini a far scoppiare una: a rivelarlo è un’ex dama della trasmissione, Valentina Autiero. La furiosa lite è stata poi tagliata dalla messa in onda. (screenshot video)Clamoroso retroscena di, il seguitissimo programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 ogni pomeriggio. In una delle ultime puntate mandate in onda, gli storici cavalieri della trasmissione Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato hanno discusso animatamente. La lite però sarebbe andata in maniera decisamente diversa rispetto a quanto mostrato. I due avrebbero infatti sfiorato lae la scena sarebbe quindi statata dagli autori del programma. A confermare ...

