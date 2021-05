Uomini e Donne, rissa sfiorata censurata in tv, ecco cosa non abbiamo visto: “Hanno tagliato tutto, finiti quasi a botte” (Di venerdì 21 maggio 2021) Questa settimana abbiamo visto la famosa puntata di Uomini e Donne in cui Riccardo Guarnieri ha rivolto pesanti accuse a Roberta Di Padua e Armando Incarnato. Durante la registrazione i due cavalieri sono quasi arrivati alle mani, eppure in tv non abbiamo visto più di qualche frecciatina. Il motivo l’ha spiegato Valentina Autiero che essendo amica sia di Riccardo che di Roberta ha saputo nei dettagli quello che è accaduto alla corte di Maria. Sembra che la redazione abbia preferito non trasmettere la furiosa lite tra i due Uomini perché sono quasi arrivati alle mani e forse anche per una battuta di cattivo gusto di Armando. Incarnato infatti avrebbe detto a Riccardo che “lui non funziona“. Io mi ero già preparato i popcorn. Maria, ... Leggi su biccy (Di venerdì 21 maggio 2021) Questa settimanala famosa puntata diin cui Riccardo Guarnieri ha rivolto pesanti accuse a Roberta Di Padua e Armando Incarnato. Durante la registrazione i due cavalieri sonoarrivati alle mani, eppure in tv nonpiù di qualche frecciatina. Il motivo l’ha spiegato Valentina Autiero che essendo amica sia di Riccardo che di Roberta ha saputo nei dettagli quello che è accaduto alla corte di Maria. Sembra che la redazione abbia preferito non trasmettere la furiosa lite tra i dueperché sonoarrivati alle mani e forse anche per una battuta di cattivo gusto di Armando. Incarnato infatti avrebbe detto a Riccardo che “lui non funziona“. Io mi ero già preparato i popcorn. Maria, ...

