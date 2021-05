Uomini e Donne oggi: Giacomo verso la scelta, Gianni difende Gemma (Di venerdì 21 maggio 2021) Uomini e Donne La puntata di questo pomeriggio, venerdì 21 maggio 2021, dovrebbe vedere al centro della scena la dama torinese e il giovane tronista Pubblicato su 21 Maggio 2021 Nuovo appuntamento oggi con Uomini e Donne per il pubblico di Canale 5. Cosa andrà in onda questo pomeriggio? Il programma dovrebbe trasmettere la registrazione avvenuta lo scorso 19 maggio. Giacomo Czerny è a un passo dalla scelta. Questo speciale momento, però, pare vada in onda nei primi giorni della prossima settimana. Il giovane videomaker ha deciso di concludere il suo percorso, arrivando a iniziare una nuova relazione lontano dalle telecamere con una delle sue corteggiatrici, Martina Grado e Carolina Ronca. Fino alla fine, Giacomo ha dimostrato di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021)La puntata di questo pomeriggio, venerdì 21 maggio 2021, dovrebbe vedere al centro della scena la dama torinese e il giovane tronista Pubblicato su 21 Maggio 2021 Nuovo appuntamentoconper il pubblico di Canale 5. Cosa andrà in onda questo pomeriggio? Il programma dovrebbe trasmettere la registrazione avvenuta lo scorso 19 maggio.Czerny è a un passo dalla. Questo speciale momento, però, pare vada in onda nei primi giorni della prossima settimana. Il giovane videomaker ha deciso di concludere il suo percorso, arrivando a iniziare una nuova relazione lontano dalle telecamere con una delle sue corteggiatrici, Martina Grado e Carolina Ronca. Fino alla fine,ha dimostrato di ...

