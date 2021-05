Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 21/05/21 (Di venerdì 21 maggio 2021) Su una cosa sono d’accordo con Gemma Galgani. Questo “è stato un anno abbastanza difficile“. E, televisivamente parlando, in gran parte lo è stato per colpa sua, tra l’altro. Ma visto che oggi con fermezza ha rivendicato il diritto di “dire quello che penso, non lo trattengo perché non sono impostata” la prendo in parola, e dirò anche io tutto quello che penso di lei. Non sia mai che mi dia dell’impostata random. E per quanto mi riguarda, Gemmona è: – PATETICA. Sfatiamo questo mito delle “tante persone della mia età da casa comprendono e condividono” i tuoi teatrini imbarazzanti. Mia mamma è tua coetanea e MAI si metterebbe in ridicolo come fai tu da dieci anni su Canale 5, fidati. E non certo perché è “una tutta ingessata che deve mantenere la propria immagine“, anzi, ma perché ha rispetto INNANZITUTTO per se stessa e poi pure per gli altri. E’ piena di entusiasmo e voglia di vivere ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 21 maggio 2021) Su una cosa sono d’accordo con Gemma Galgani. Questo “è stato un anno abbastanza difficile“. E, televisivamente parlando, in gran parte lo è stato per colpa sua, tra l’altro. Ma visto che oggi con fermezza ha rivendicato il diritto di “dire quello che penso, non lo trattengo perché non sono impostata” la prendo in parola, e dirò anche io tutto quello che penso di lei. Non sia mai che mi dia dell’impostata random. E per quanto mi riguarda, Gemmona è: – PATETICA. Sfatiamo questo mito delle “tante persone della mia età da casa comprendono e condividono” i tuoi teatrini imbarazzanti. Mia mamma è tua coetanea e MAI si metterebbe in ridicolo come fai tu da dieci anni su Canale 5, fidati. E non certo perché è “una tutta ingessata che deve mantenere la propria immagine“, anzi, ma perché ha rispetto INNANZITUTTO per se stessa e poi pure per gli altri. E’ piena di entusiasmo e voglia di vivere ...

