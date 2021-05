Uomini e Donne, due ex si sono rivisti: ritorno di fiamma? (Di venerdì 21 maggio 2021) Due ex partecipanti di Uomini e Donne, per ciò che riguarda il trono Classico, si sono rivisti: ritorno di fiamma per la coppia? I dettagli della vicenda “Chi non muore si rivede” recitava un famoso detto e questo vale per tutti o quasi. Sicuramente è accaduto a Giulio Raselli e Giulia D’Urso, rispettivamente ex tronista L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Due ex partecipanti di, per ciò che riguarda il trono Classico, sidiper la coppia? I dettagli della vicenda “Chi non muore si rivede” recitava un famoso detto e questo vale per tutti o quasi. Sicuramente è accaduto a Giulio Raselli e Giulia D’Urso, rispettivamente ex tronista L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - nzingaretti : Legge per la #ParitàSalariale tra donne e uomini approvata! Nel Lazio 7,6 milioni per misure di empowerment femmini… - gualtierieurope : Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio @RegioneLazio di una legge che favorisce la #paritàsalariale tra uomi… - GTremendo87 : @Dany97642129 Vale anche per le donne ?? ??????? o devono essere sempre gli uomini a farsi sentire ?? Chiedo per un amico - nessuno_il : Gli uomini sono bambini. Hanno bisogno del contentino. Non sono capaci di soffrire. Tutte le donne lo sanno. -