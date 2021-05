Uomini e Donne Anticipazioni: Ida Platano Nella Bufera! (Di venerdì 21 maggio 2021) Le Anticipazioni di Uomini e Donne non deludono mai e preannunciano sempre puntate inaspettate! Nei prossimi giorni assisteremo a colpi di scena inimmaginabili, addii e polemiche! Protagoniste indiscusse, Gemma Galgani e Ida Platano che torna al centro delle polemiche… Ecco tutti i dettagli! Le nuove Anticipazioni di Uomini e Donne, il dating show di canale 5 amatissimo dagli italiani, non smette mai di sorprendere. Le ultime puntate che ci aspettano saranno davvero scoppiettanti e ricche di colpi di scena! Ma andiamo con ordine. La puntata apre nuovamente e come accade quasi sempre, con Gemma Galgani a centro studio. La dama torinese per l’ennesima volta ha uno scontro/ confronto, che dir si voglia, con Isabella orami sua acerrima rivale in amore. Dopo una breve ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 21 maggio 2021) Ledinon deludono mai e preannunciano sempre puntate inaspettate! Nei prossimi giorni assisteremo a colpi di scena inimmaginabili, addii e polemiche! Protagoniste indiscusse, Gemma Galgani e Idache torna al centro delle polemiche… Ecco tutti i dettagli! Le nuovedi, il dating show di canale 5 amatissimo dagli italiani, non smette mai di sorprendere. Le ultime puntate che ci aspettano saranno davvero scoppiettanti e ricche di colpi di scena! Ma andiamo con ordine. La puntata apre nuovamente e come accade quasi sempre, con Gemma Galgani a centro studio. La dama torinese per l’ennesima volta ha uno scontro/ confronto, che dir si voglia, con Isabella orami sua acerrima rivale in amore. Dopo una breve ...

Advertising

m_hunziker : Anche gli uomini sono stufi della violenza sulle donne! Ed è così che è nata l’idea di far scendere in campo miti e… - PiazzapulitaLA7 : Spero che tutti gli uomini che mi hanno scritto privatamente per esprimere il loro sostegno partecipino nel corregg… - rulajebreal : A tutti i colleghi uomini che mi hanno espresso la solidarietà privatamente in questi giorni: vi chiedo di avere il… - womantimeswebtv : Se le donne faticano gli uomini del tennis ci fanno sognare tanta qualità non si vedeva da anni! Il servizio su… - Grandilineo : Se un uomo si tinge, si vede. Dai, lo sappiamo tutti che è evidente però perché le tinte per uomini sono così peggi… -