Uomini e donne anticipazioni: GEMMA litiga con ISABELLA (Di venerdì 21 maggio 2021) Continuano i dissidi tra GEMMA e ISABELLA. Durante l’ultima registrazione di Uomini e donne, la dama piemontese ha nuovamente punzecchiato la Ricci, che da un po’ di tempo a questa parte ha insidiato alla Galgani il ruolo di protagonista all’interno del programma. Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: ARMANDO contro NICOLA A centro studio la Galgani discute nuovamente con Aldo riguardo alla fine della loro relazione. La donna non accetta che il cavaliere l’abbia lasciata per ISABELLA, ritenuta da lei fredda e calcolatrice. Aldo smentirà celermente le ipotesi della piemontese, ammettendo di aver chiuso la storia perché vedeva GEMMA poco interessata dato che in precedenza era stata proprio la donna a rifiutarlo senza pensarci due ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 21 maggio 2021) Continuano i dissidi tra. Durante l’ultima registrazione di, la dama piemontese ha nuovamente punzecchiato la Ricci, che da un po’ di tempo a questa parte ha insidiato alla Galgani il ruolo di protagonista all’interno del programma. Leggi anche:: ARMANDO contro NICOLA A centro studio la Galgani discute nuovamente con Aldo riguardo alla fine della loro relazione. La donna non accetta che il cavaliere l’abbia lasciata per, ritenuta da lei fredda e calcolatrice. Aldo smentirà celermente le ipotesi della piemontese, ammettendo di aver chiuso la storia perché vedevapoco interessata dato che in precedenza era stata proprio la donna a rifiutarlo senza pensarci due ...

