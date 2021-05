Uomini e Donne, anticipazioni 21 maggio: nuova frequentazione per Nicola Vivarelli (Di venerdì 21 maggio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 21 maggio: tra i protagonisti dell’ultima puntata della settimana, vedremo Nicola Vivarelli. Per l’ex cavaliere di Gemma Galgani ci sarà una bella novità. Uomini e Donne, anticipazioni 21 maggio: Nicola Vivarelli ha iniziato a conoscere una nuova dama Nell’appuntamento di ieri, abbiamo visto Nicola Vivarelli difendere Gemma Galgani e poi litigare ferocemente con Armando Incarnato. Maria De Filippi ha anche svelato che il giovane ha iniziato a conoscere un’altra dama e l’ha anche baciata. Oggi si parlerà di questo più dettagliatamente? Francesca Babini e Amodio Ciurci se ne vanno insieme? Avevamo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 21 maggio 2021)21: tra i protagonisti dell’ultima puntata della settimana, vedremo. Per l’ex cavaliere di Gemma Galgani ci sarà una bella novità.21ha iniziato a conoscere unadama Nell’appuntamento di ieri, abbiamo vistodifendere Gemma Galgani e poi litigare ferocemente con Armando Incarnato. Maria De Filippi ha anche svelato che il giovane ha iniziato a conoscere un’altra dama e l’ha anche baciata. Oggi si parlerà di questo più dettagliatamente? Francesca Babini e Amodio Ciurci se ne vanno insieme? Avevamo ...

