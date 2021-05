Una Vita anticipazioni sul finale, Casilda cambia vita per sempre (Di venerdì 21 maggio 2021) Casilda ha sempre servito i signori come cameriera, ma le puntate di Una vita sul finale dell’ultima stagione, rivelano che la domestica avrà un vero e proprio colpo di fortuna che le permetterà di cambiare completamente la sua esistenza. Infatti la Escolano vincerà una cospicua somma di denaro vincendo alla lotteria con Fabiana e Servante. Questo le permetterà di avviare un’attività tutta sua. Così lascerà per sempre il suo lavoro a casa di Rosina e Liberto che ormai la considerano una di famiglia. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una vita anticipazioni ultima puntata, Cayetana è viva e pronta a riprendersi Acacias L’ultima puntata della telenovela spagnola regala un inaspettato colpo di scena che ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 21 maggio 2021)haservito i signori come cameriera, ma le puntate di Unasuldell’ultima stagione, rivelano che la domestica avrà un vero e proprio colpo di fortuna che le permetterà dire completamente la sua esistenza. Infatti la Escolano vincerà una cospicua somma di denaro vincendo alla lotteria con Fabiana e Servante. Questo le permetterà di avviare un’attività tutta sua. Così lascerà peril suo lavoro a casa di Rosina e Liberto che ormai la considerano una di famiglia. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unaultima puntata, Cayetana è viva e pronta a riprendersi Acacias L’ultima puntata della telenovela spagnola regala un inaspettato colpo di scena che ...

Advertising

chetempochefa : “Beh, è uno stato d'animo particolare perché la mia lunga vita, cominciata in un modo, finisce, in un certo senso v… - ignaziomarino : Per essere sindaco di una città come #Roma bisogna avere una visione, e quella di @giocaudo è in grado di migliorar… - nzingaretti : Piena solidarietà e sostegno a chi, nella legalità, sta restituendo a Roma luoghi di aggregazione e vita. Piena so… - no_Eva_no : RT @ClimaSole: La vera casa dell’uomo non è una casa, è la strada. La vita stessa è un viaggio da fare a piedi.?? #Napoli ?? - dolcechiara3 : RT @patronousqueen: durante questa coreografia tutti avevamo la stessa faccia che aveva Sangio. Se dite di no state mentendo e se c'è una c… -