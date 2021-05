Una Vita, anticipazioni oggi 21 maggio: Camino conosce Ildefonso (Di venerdì 21 maggio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 21 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Maite ha rinunciato a partire da Acacias, ma ha fatto promettere a Camino che d’ora in poi saranno solo amiche. Intanto la Pasamar incontra un suo nuovo pretendente, Ildefonso. Maite è determinata a lasciare la città. La storia d’amore “proibita” tra lei e Camino è troppo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 21 maggio 2021)“Una”, puntata del 212021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Maite ha rinunciato a partire da Acacias, ma ha fatto promettere ache d’ora in poi saranno solo amiche. Intanto la Pasamar incontra un suo nuovo pretendente,. Maite è determinata a lasciare la città. La storia d’amore “proibita” tra lei eè troppo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

RaiNews : Roberto Morrione e l'ultima intervista a Borsellino, 'una delle concause che hanno accellerato l'attentato in cui h… - ignaziomarino : Per essere sindaco di una città come #Roma bisogna avere una visione, e quella di @giocaudo è in grado di migliorar… - nzingaretti : Piena solidarietà e sostegno a chi, nella legalità, sta restituendo a Roma luoghi di aggregazione e vita. Piena so… - MagdaCattaneo : RT @AmiciDellaPedia: #AmiciDellaPediatria ?? Sorridere e ridere?? Sono la base di un atteggiamento sereno. Ridere per una situazione nuova… - mrcatalano58 : 'Una cosa è certa: non potrò mai scrivere le cose come la vita le ha scritte per me, in caratteri viventi. Ho letto… -