Una Vita anticipazioni: LIBERTO sfratta MAITE! (Di venerdì 21 maggio 2021) Non appena Felicia Pasamar (Susana Soleto) scoprirà da LIBERTO Mendez (Jorge Pobes) che hanno avviato una relazione clandestina, per Camino Pasamar (Aria Bedmar) e Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) saranno soltanto dolori. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, le due donne si troveranno infatti a non avere nemmeno un alleato, tant’è che la pittrice resterà addirittura senza casa da un giorno all’altro… Leggi anche: Una Vita anticipazioni: MENDEZ e i sospetti su GENOVEVA e SANTIAGO Una Vita, news: LIBERTO confessa la verità a Felicia Le anticipazioni fanno sapere che la complicata storyline prenderà il via nel momento in cui Felicia si presenterà in lacrime da LIBERTO per chiedergli se abbia assistito a qualche scena compromettente tra Maite e ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 21 maggio 2021) Non appena Felicia Pasamar (Susana Soleto) scoprirà daMendez (Jorge Pobes) che hanno avviato una relazione clandestina, per Camino Pasamar (Aria Bedmar) e Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) saranno soltanto dolori. Nelle prossime puntate italiane di Una, le due donne si troveranno infatti a non avere nemmeno un alleato, tant’è che la pittrice resterà addirittura senza casa da un giorno all’altro… Leggi anche: Una: MENDEZ e i sospetti su GENOVEVA e SANTIAGO Una, news:confessa la verità a Felicia Lefanno sapere che la complicata storyline prenderà il via nel momento in cui Felicia si presenterà in lacrime daper chiedergli se abbia assistito a qualche scena compromettente tra Maite e ...

