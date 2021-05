Una vita anticipazioni: Genoveva mente? Chi è il padre di suo figlio? (Di venerdì 21 maggio 2021) Il figlio che aspetta Genoveva è di Felipe o del finto Santiago? Il marito di Marcia che in realtà si chiama Israel non ha dubbi: quel figlio che la vedova Bryce aspetta è figlio suo tanto che le chiede persino di chiamarlo come lui. Ma come fa a essere sicuro che il figlio di Genoveva sia il suo? La donna nello stesso periodo aveva due relazioni, questo è vero…Israel sembra convinto che sia lui il padre però. Cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, sabato 22 maggio 2021. Una nuova puntata della soap spagnola ci aspetta nel fine settimana. Vedremo la prima parte dell’episodio 1173 di Acacias 38. Come avrete capito al momento Bellita non sa che cosa le sia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilche aspettaè di Felipe o del finto Santiago? Il marito di Marcia che in realtà si chiama Israel non ha dubbi: quelche la vedova Bryce aspetta èsuo tanto che le chiede persino di chiamarlo come lui. Ma come fa a essere sicuro che ildisia il suo? La donna nello stesso periodo aveva due relazioni, questo è vero…Israel sembra convinto che sia lui ilperò. Cosa succederà? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, sabato 22 maggio 2021. Una nuova puntata della soap spagnola ci aspetta nel fine settimana. Vedremo la prima parte dell’episodio 1173 di Acacias 38. Come avrete capito al momento Bellita non sa che cosa le sia ...

