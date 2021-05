Una Vita, anticipazioni estate/autunno 2021: Felipe avvelenato e amnesico (Di venerdì 21 maggio 2021) Le anticipazioni spagnole di Una Vita, inerenti le puntate che vedremo su Canale 5 durante l'estate e l'autunno, rivelano che dei momenti difficili sono in dirittura d'arrivo per lo sfortunato Felipe Alvarez Hermoso. Tutto avrà inizio quando ad Acacias 38 giungerà la domestica Laura, interpretata da un'ex attrice de Il Segreto (interpretava Mencia). La nuova serva, scelta accuratamente da Genoveva, servirà la casa Alvarez Hermoso, rimpiazzando Agustina ma sarà responsabile della perdita di memoria dell'avvocato. anticipazioni Una Vita, spoiler prossimi mesi Laura verrà manovrata dalla dark lady Genoveva Salmeron la quale la costringerà, sotto ricatto, a fare tutto ciò che vorrà. Un giorno la nuova domestica, su ordine di Velasco, che sarà in combutta con Genoveva, si ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 21 maggio 2021) Lespagnole di Una, inerenti le puntate che vedremo su Canale 5 durante l'e l', rivelano che dei momenti difficili sono in dirittura d'arrivo per lo sfortunatoAlvarez Hermoso. Tutto avrà inizio quando ad Acacias 38 giungerà la domestica Laura, interpretata da un'ex attrice de Il Segreto (interpretava Mencia). La nuova serva, scelta accuratamente da Genoveva, servirà la casa Alvarez Hermoso, rimpiazzando Agustina ma sarà responsabile della perdita di memoria dell'avvocato.Una, spoiler prossimi mesi Laura verrà manovrata dalla dark lady Genoveva Salmeron la quale la costringerà, sotto ricatto, a fare tutto ciò che vorrà. Un giorno la nuova domestica, su ordine di Velasco, che sarà in combutta con Genoveva, si ...

