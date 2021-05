Una Vita, anticipazioni dal 24 al 29 maggio: colpo di scena ad Acacias (Di venerdì 21 maggio 2021) Una Vita assicurerà nuovi colpi di scena al pubblico di Canale 5, come spiegano le anticipazioni della soap opera spagnola dal 23 al 29 maggio. Innanzitutto, il commissario Mendez interrogherà Genoveva circa la morte di Ursula, mentre Marcia chiederà a Santiago un favore che riguarda Felipe e i due andranno a casa dell'uomo. Intanto, Ildefonso entusiasmerà Camino con le sue idee progressiste. Poco dopo, la ragazza riceverà in dono da Maite un laccio rosso, ma dirà a Felicia di non avere idea di cosa significhi. In seguito, Liberto cercherà di eVitare che Rosina visioni le tele di Maite prima dell'inaugurazione della galleria, mentre Cinta riceverà ottime recensioni sui giornali. Più tardi, Mendez comunicherà a José Miguel che Margarita e Alfonso Carchano sono stati arrestati entrambi, ma ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 21 maggio 2021) Unaassicurerà nuovi colpi dial pubblico di Canale 5, come spiegano ledella soap opera spagnola dal 23 al 29. Innanzitutto, il commissario Mendez interrogherà Genoveva circa la morte di Ursula, mentre Marcia chiederà a Santiago un favore che riguarda Felipe e i due andranno a casa dell'uomo. Intanto, Ildefonso entusiasmerà Camino con le sue idee progressiste. Poco dopo, la ragazza riceverà in dono da Maite un laccio rosso, ma dirà a Felicia di non avere idea di cosa significhi. In seguito, Liberto cercherà di ere che Rosina visioni le tele di Maite prima dell'inaugurazione della galleria, mentre Cinta riceverà ottime recensioni sui giornali. Più tardi, Mendez comunicherà a José Miguel che Margarita e Alfonso Carchano sono stati arrestati entrambi, ma ...

