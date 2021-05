Una Vita anticipazioni dal 24 al 29 maggio: arresti e scoperte sconvolgenti (Di venerdì 21 maggio 2021) Una Vita Cosa accade nelle puntate che andranno in onda durante la prossima settimana: Marcia finisce in carcere e Felipe prende le sue difese, Bellita scopre la verità su Margarita, Liberto becca la Pasamar con la pittrice parigina Pubblicato su 21 maggio 2021 Cosa accade nelle prossime puntate di Una Vita? Le anticipazioni degli episodi che vanno in onda da lunedì 24 a sabato 29 maggio 2021 segnalano l’arresto di Marcia e molto altro. Pochissime persone prendono parte al funerale di Ursula in chiesa. Nella pensione Fabiana organizza un piccolo brindisi per ricordare la defunta e per salutare Marcia e Santiago, i quali sono pronti a partire per Cuba. Ma, proprio mentre la coppia si congeda dagli amici, arriva Mendez. Marcia viene arrestata per l’omicidio di Ursula, senza che ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) UnaCosa accade nelle puntate che andranno in onda durante la prossima settimana: Marcia finisce in carcere e Felipe prende le sue difese, Bellita scopre la verità su Margarita, Liberto becca la Pasamar con la pittrice parigina Pubblicato su 212021 Cosa accade nelle prossime puntate di Una? Ledegli episodi che vanno in onda da lunedì 24 a sabato 292021 segnalano l’arresto di Marcia e molto altro. Pochissime persone prendono parte al funerale di Ursula in chiesa. Nella pensione Fabiana organizza un piccolo brindisi per ricordare la defunta e per salutare Marcia e Santiago, i quali sono pronti a partire per Cuba. Ma, proprio mentre la coppia si congeda dagli amici, arriva Mendez. Marcia viene arrestata per l’omicidio di Ursula, senza che ...

