Una scuola di Messina presenta il libro di Giorgia Meloni: «Niente crediti per gli studenti che disertano». Lei: «Mai stata invitata» (Di venerdì 21 maggio 2021) A Messina c'è una scuola che considera attività formativa prendere parte alla presentazione di Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee, libro scritto dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. L'interessata dice di non saperne nulla e «smentisce categoricamente» di essere stata invitata dall'Istituto tecnico economico statale "Antonio Maria Jaci", precisando che in ogni caso non avrebbe mai accettato, perché convinta «da sempre» che «la presenza degli esponenti politici nelle scuole non possa essere in alcun modo imposta agli studenti». Ma la circolare con cui l'istituto ha chiesto a tutta la comunità scolastica di prendere parte all'iniziativa, in programma in modalità online il prossimo ...

