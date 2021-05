Una sana resilienza è auspicabile, ma a questa preferisco la ‘resistenza’ (Di venerdì 21 maggio 2021) Ora che le restrizioni alla libertà individuale sono in via di attenuazione, tutti desideriamo riprendere la nostra decisionalità. Ecco che, in questa fase, abbondano coloro che parlano di resilienza. In psicologia si tratta di un termine d’uso relativamente recente – venti/trenta anni – ed indica la capacità dell’individuo di fronteggiare il cambiamento successivo ad una situazione di stress acuto o prolungato, riorganizzando la propria vita in termini positivi. Per intenderci, quindi, non è una mera resistenza alle difficoltà, ma una capacità di adattamento, condita con un pizzico di creatività per trovare nelle nuove situazioni qualcosa di innovativo per la propria vita. Confesso di non essere un grande estimatore di questo termine e del modo di pensare che spesso sottende. Coloro che lo utilizzano troppe volte paiono degli imbonitori che ti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Ora che le restrizioni alla libertà individuale sono in via di attenuazione, tutti desideriamo riprendere la nostra decisionalità. Ecco che, infase, abbondano coloro che parlano di. In psicologia si tratta di un termine d’uso relativamente recente – venti/trenta anni – ed indica la capacità dell’individuo di fronteggiare il cambiamento successivo ad una situazione di stress acuto o prolungato, riorganizzando la propria vita in termini positivi. Per intenderci, quindi, non è una mera resistenza alle difficoltà, ma una capacità di adattamento, condita con un pizzico di creatività per trovare nelle nuove situazioni qualcosa di innovativo per la propria vita. Confesso di non essere un grande estimatore di questo termine e del modo di pensare che spesso sottende. Coloro che lo utilizzano troppe volte paiono degli imbonitori che ti ...

