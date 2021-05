“Una norma attesissima da tutto il mondo del biologico”, FederBio commenta l’approvazione in Senato degli incentivi all’agricoltura (Di venerdì 21 maggio 2021) Gli incentivi al biologico sono stati approvati al Senato “Si sblocca finalmente una norma attesissima da tutto il mondo del biologico e dai cittadini, la cui domanda di un cibo sano, prodotto nel rispetto dell’ambiente, è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni.” FederBio, in un comunicato stampa del 20 maggio, esordisce con queste parole attraverso la L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 21 maggio 2021) Glialsono stati approvati al“Si sblocca finalmente unadaildele dai cittadini, la cui domanda di un cibo sano, prodotto nel rispetto dell’ambiente, è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni.”, in un comunicato stampa del 20 maggio, esordisce con queste parole attraverso la L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Una norma Giovanni Endrizzi. Attenti all'azzardo legale, cavallo di Troia per le mafie Avrei potuto capire una norma che concedesse una proroga a fronte di misure di calmierazione del rischio, come l'introduzione di limiti orari più stringenti su tutto il territorio regionale. Così la ...

Indice Rt Italia a 0.78. Colori regioni, zona gialla e dati di oggi La norma richiede però tre settimane consecutive con i dati da bianca: per questo servirà ancora una settimana alle tre regioni in pole position per dire addio a gran parte delle restrizioni: Friuli ...

Dpcm: il Consiglio di Stato boccia il ricorso dei ristoratori Altalex Tutta l’innovazione di Amadori: dipendenti e partner coinvolti in una nuova cultura aziendale Di norma il budget è a carico della Funzione Innovazione fino ... Questa iniziativa è stata sicuramente di valore per il nostro Gruppo in quanto ci ha dato modo di utilizzare una metodologia, che ...

Spettacolo, Ok alla Riforma del Welfare. Ecco cosa cambia Nel decreto sostegni bis una serie di norme, dalle indennità di maternità a quelle per la malattia, dall’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali al sistema pensionistico fino ...

