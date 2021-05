Una inedita sceneggiatura di Gesualdo Bufalino sulla leggendaria Donna Franca Florio (Di venerdì 21 maggio 2021) “Esterno giorno – Parco di Villa Florio//inverno 1929. Il parco appare deserto, le panchine bagnate//Un rastrello abbandonato sul prato, foglie secche sul viale, mulinate dal vento//In un angolo, un’altalena, tesa fra due alberi, dondola vuota” Comincia così la sceneggiatura ritrovata di Gesualdo Bufalino dedicata alla vicenda leggendaria di Donna Franca Florio. Basterebbe questo incipit per “inquadrare” una scena con la capacità dello scrittore regista. Non solo cinefilo, ma l’autore di Comiso possedeva la naturale capacità di creare “vite parallele” con la magia della finzione. Nel caso dell’epopea dei Florio la realtà ha fornito tutto il materiale necessario per raccontare una storia che, negli ultimi anni, ha riempito le pagine di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) “Esterno giorno – Parco di Villa//inverno 1929. Il parco appare deserto, le panchine bagnate//Un rastrello abbandonato sul prato, foglie secche sul viale, mulinate dal vento//In un angolo, un’altalena, tesa fra due alberi, dondola vuota” Comincia così laritrovata didedicata alla vicendadi. Basterebbe questo incipit per “inquadrare” una scena con la capacità dello scrittore regista. Non solo cinefilo, ma l’autore di Comiso possedeva la naturale capacità di creare “vite parallele” con la magia della finzione. Nel caso dell’epopea deila realtà ha fornito tutto il materiale necessario per raccontare una storia che, negli ultimi anni, ha riempito le pagine di ...

Advertising

marziiaf1 : RT @itslidiat: Ale Horse, ora ti dico di cosa abbiamo bisogno: - un IGTV dove balli, magari una coreo inedita che hai preparato per il sera… - ilfattoblog : Una inedita sceneggiatura di Gesualdo Bufalino sulla leggendaria Donna Franca Florio - ilfattoblog : 'Un ritrovamento che potrebbe davvero aiutare a riscrivere una nuova storia e la storia della Sicilia ai tempi dei… - itslidiat : Ale Horse, ora ti dico di cosa abbiamo bisogno: - un IGTV dove balli, magari una coreo inedita che hai preparato pe… - belometti_sara : Stiamo così per una canzone che infondo già conoscevamo immaginate come reagiremo per una canzone completamente inedita #streamromacentro -

Ultime Notizie dalla rete : Una inedita La Iuc riparte dal vivo domani con Renaud Capuçon e David Fray ... un progetto originale che presenta celebri concerti doppi di Bach e Vivaldi nell'inedita versione ... Diciamo che abbiamo fatto una lunga pausa ed ora siamo pronti a riprendere con un bell'accordo in ...

'Señorita' è il nuovo singolo di Clementino con Nina Zilli Giulia Ciavarelli Destinata a diventare una delle hit da ballare durante le prossime vacanze estive, Señorita è il nuovo singolo di una coppia inedita per la prima volta insieme: Clementino e Nina Zilli . Da venerdì 21 maggio su tutte le piattaforme digitali e in radio, il brano nasce dalla collaborazione tra il rapper e la ...

Una inedita sceneggiatura di Gesualdo Bufalino sulla leggendaria Donna Franca Florio Il Fatto Quotidiano Uno sguardo inedito su Federico Fellini nel libro di Marco Bertozzi Pubblicato da Marsilio, il libro di Marco Bertozzi ripercorre la storia cinematografica di Fellini oltre stereotipi e cliché ...

Schwarzenegger sbarca su Netflix: sarà protagonista di una serie TV Un annuncio che ha dell’incredibile quello arrivato poche ore fa: Arnold Schwarzenegger arriva su Netflix con la sua serie TV ...

... un progetto originale che presenta celebri concerti doppi di Bach e Vivaldi nell'versione ... Diciamo che abbiamo fattolunga pausa ed ora siamo pronti a riprendere con un bell'accordo in ...Giulia Ciavarelli Destinata a diventaredelle hit da ballare durante le prossime vacanze estive, Señorita è il nuovo singolo dicoppiaper la prima volta insieme: Clementino e Nina Zilli . Da venerdì 21 maggio su tutte le piattaforme digitali e in radio, il brano nasce dalla collaborazione tra il rapper e la ...Pubblicato da Marsilio, il libro di Marco Bertozzi ripercorre la storia cinematografica di Fellini oltre stereotipi e cliché ...Un annuncio che ha dell’incredibile quello arrivato poche ore fa: Arnold Schwarzenegger arriva su Netflix con la sua serie TV ...