Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina torna ai Cantieri e sfida Pietro Abbate! (Di venerdì 21 maggio 2021) Strategicamente preparato nelle ultime settimane, il ritorno di Marina Giordano alla riscossa farà felici i fan di Un Posto al Sole, che la vedranno affilare le armi contro Pietro Abbate. Leggi su comingsoon (Di venerdì 21 maggio 2021) Strategicamente preparato nelle ultime settimane, il ritorno diGiordano alla riscossa farà felici i fan di Unal, che la vedranno affilare le armi controAbbate.

Advertising

AntonioFaleo53 : @Yoda15271485 Prendeva mazzette quando era all’opposizione figuriamoci da sindaco. Quando al cambiamento ci credo p… - Carmela_oltre : RT @mariobianchi18: Il #21maggio 1917 nasceva #RaymondBurr. Indimenticabile attore TV nel ruolo dell'avvocato #PerryMason e detective #Iron… - JRiahi : RT @arem1956: Un attore di talento come #SerkanÇayoglu ..merita un posto al sole !!!???????????????? #BirZamanlarKibris ?? - mans_martha : RT @arem1956: Un attore di talento come #SerkanÇayoglu ..merita un posto al sole !!!???????????????? #BirZamanlarKibris ?? - arem1956 : Un attore di talento come #SerkanÇayoglu ..merita un posto al sole !!!???????????????? #BirZamanlarKibris ?? -