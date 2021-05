“Un disastro così!”. L’eredità, Flavio Insinna perde le staffe durante la puntata (Di venerdì 21 maggio 2021) Un’altra grandiosa puntata del gioco più amato della televisione italiana. Parliamo naturalmente de L’eredità, condotto magistralmente da Flavio Insinna. Solo che stranamente (anche se in passato è successo e gli ha creato non pochi guai), stavolta Flavio Insinna ha un po’ perso le staffe. No, niente a che vedere con la vicenda passata della ragazza di statura bassa. durante il quiz pre-serale, campionissimo in termini di ascolti che conduce su Rai 1, il conduttore ha fatto una puntualizzazione necessaria. La puntata è quella trasmessa giovedì 20 maggio, dove alla Ghigliottina si è qualificata Giulia, una studentessa che coltiva il sogno di diventare ambasciatrice. Ma ad incupire il conduttore è stata una domanda piovuta nel corso ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Un’altra grandiosadel gioco più amato della televisione italiana. Parliamo naturalmente de, condotto magistralmente da. Solo che stranamente (anche se in passato è successo e gli ha creato non pochi guai), stavoltaha un po’ perso le. No, niente a che vedere con la vicenda passata della ragazza di statura bassa.il quiz pre-serale, campionissimo in termini di ascolti che conduce su Rai 1, il conduttore ha fatto una puntualizzazione necessaria. Laè quella trasmessa giovedì 20 maggio, dove alla Ghigliottina si è qualificata Giulia, una studentessa che coltiva il sogno di diventare ambasciatrice. Ma ad incupire il conduttore è stata una domanda piovuta nel corso ...

Advertising

CarloCalenda : Dove ti giri è un disastro. Blackout elettrici il doppio di Milano, perdite di rete il triplo. Tempi di risposta pe… - Moon13_me : @Storace @virginiaraggi @matteosalvinimi In mille senza contratto! Sei così incapace e oca che irriti il sistema ne… - massimochiari67 : La finanza dovrebbe essere a servizio dell’impresa e non viceversa. Fino a quando alcuni guadagneranno milioni con… - Andyphone : @LaVeritaWeb Così rimandano e amplificano solo il disastro e l'agonia di alcune aziende purtroppo - giuli472013 : RT @SebastianoPapa1: Il piffero di #EnricoLetta! Tornò a #Roma per suonarle, ma ritornerà a #Parigi suonato! motivi: 1)La sua finta riforma… -

Ultime Notizie dalla rete : disastro così Cuor di Pelo: la 'banda dei bassotti' salvati che dona allegria ad anziani e bambini ... così quando sono andato a vivere da solo, ho subito pensato di prendermi un amico peloso, che ... ha subito un duro colpo dalla pandemia : 'Il Covid - 19 è stato un disastro, soprattutto a causa delle ...

Tra guariti e vaccinati un italiano su due è immune: ospedali liberi a metà giugno, via la mascherina da settembre A dirla tutta, è stato un disastro nel disastro. La situazione Covid - 19 in Italia e nel mondo La ... E così l'obiettivo di una vita davvero normale entro la fine del prossimo settembre potrebbe ...

"Piscine coperte, così è un disastro" il Resto del Carlino ...quando sono andato a vivere da solo, ho subito pensato di prendermi un amico peloso, che ... ha subito un duro colpo dalla pandemia : 'Il Covid - 19 è stato un, soprattutto a causa delle ...A dirla tutta, è stato unnel. La situazione Covid - 19 in Italia e nel mondo La ... El'obiettivo di una vita davvero normale entro la fine del prossimo settembre potrebbe ...