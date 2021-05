Un altro giro, dall’Oscar alle sale non perdete la clamorosa (e alcolica) perfomance Mads Mikkelsen (Di venerdì 21 maggio 2021) Il regista danese Thomas Vinterberg non ha bisogno di essere accompagnato a scuola, pardon nelle sale italiane, dai genitori. Il suo cinema parla da sé oramai da oltre vent’anni. Oltre ad un approccio stilisticamente marcato e a suo modo ossessivo, lancia narrativamente sempre un amo, un gancio, una sorta di insinuante provocazione (etica, morale, psicologica) e poi cerca di scoprirne e imbastirne un possibile effetto. Un altro giro, Oscar come miglior film internazionale 2021, vede protagonista un quartetto di incupiti insegnanti di scuola attorno ai quaranta. In aula la loro presenza è tollerata nell’indifferenza degli alunni che li credono pure dei discreti incapaci. Poi durante una cena, dove assaggiano pregiati vini e liquori, Martin (Mads Mikkelsen), Tommy (Thomas Bo Larsen), Peter (Lars Ranthe) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Il regista danese Thomas Vinterberg non ha bisogno di essere accompagnato a scuola, pardon nelleitaliane, dai genitori. Il suo cinema parla da sé oramai da oltre vent’anni. Oltre ad un approccio stilisticamente marcato e a suo modo ossessivo, lancia narrativamente sempre un amo, un gancio, una sorta di insinuante provocazione (etica, morale, psicologica) e poi cerca di scoprirne e imbastirne un possibile effetto. Un, Oscar come miglior film internazionale 2021, vede protagonista un quartetto di incupiti insegnanti di scuola attorno ai quaranta. In aula la loro presenza è tollerata nell’indifferenza degli alunni che li credono pure dei discreti incapaci. Poi durante una cena, dove assaggiano pregiati vini e liquori, Martin (), Tommy (Thomas Bo Larsen), Peter (Lars Ranthe) ...

