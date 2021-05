Umbria avvia prenotazioni vaccini per fragili sotto 60 anni

(Di venerdì 21 maggio 2021) La Regionea partire da oggileanche per la vaccinazione contro il Covid dei pazienti, relativi alla "categoria 4", ovvero con meno di 60. "Si tratta di circa ...

La Regionea partire da oggile prenotazioni anche per la vaccinazione contro il Covid dei pazienti fragili, relativi alla "categoria 4", ovvero con meno di 60 anni. "Si tratta di circa 20 mila ...L'Italia si appresta a diventare tutta gialla da lunedì e poi sial passaggio graduale verso la zona bianca. 'Ad oggi la strategia del rischio ragionato sembra funzionare: agli effetti delle restrizioni stanno gradualmente subentrando quelli dei vaccini, ...(ANSA) – PERUGIA, 21 MAG – La Regione Umbria a partire da oggi avvia le prenotazioni anche per la vaccinazione contro il Covid dei pazienti fragili, relativi alla “categoria 4”, ovvero con meno di 60 ...La Regione Umbria a partire da oggi avvia le prenotazioni anche per la vaccinazione contro il Covid dei pazienti fragili, relativi alla "categoria 4", ovvero con meno di 60 anni. (ANSA) ...