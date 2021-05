Ultime Notizie Serie A: le parole di Oriali e De Paul (Di venerdì 21 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.45 – Le parole di Cragno – Il portiere del Cagliari ha parlato a La Nuova Sardegna della difficile stagione dei rossoblù. Le sue parole. Ore 9.30 – Le parole di Raspadori – Il giovane attaccante del Sassuolo si è raccontato in un’intervista al Corriere dello Sport e a Tuttosport. Le sue parole. Ore 9.15 – Le parole di Iachini in conferenza – Il tecnico della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Crotone. Le sue parole. Ore 9.00 – Dura punizione per il Benevento – Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il Benevento potrebbe andare a Torino per la sfida contro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.45 – Ledi Cragno – Il portiere del Cagliari ha parlato a La Nuova Sardegna della difficile stagione dei rossoblù. Le sue. Ore 9.30 – Ledi Raspadori – Il giovane attaccante del Sassuolo si è raccontato in un’intervista al Corriere dello Sport e a Tuttosport. Le sue. Ore 9.15 – Ledi Iachini in conferenza – Il tecnico della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Crotone. Le sue. Ore 9.00 – Dura punizione per il Benevento – Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il Benevento potrebbe andare a Torino per la sfida contro ...

Advertising

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: variante indiana, nel Regno Unito casi più che raddoppiati in 7 giorni… - sole24ore : #Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 5.741 casi e 164 vittime, tasso di positività al 2,3%… - fanpage : L'ultima ipotesi avanzata da Pfizer. - junews24com : Gattuso-Juve in ascesa: è stimato alla Continassa! Tutti i motivi - - Ossmeteobargone : RT @meteoredit: #21maggio Nel fine settimana sulla Penisola iberica si isolerà una DANA: la massa d'aria fredda in quota genererà instabili… -