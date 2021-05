Uk, la variante indiana causa l’aumento dei contagi. A Glasgow sale il livello d’allerta (Di venerdì 21 maggio 2021) I test positivi al Covid registrati complessivamente in Gran Bretagna nella settimana del 15 maggio sono stati pari a uno ogni 1.110 abitanti. Ancora bassi in assoluto, ma in aumento rispetto al rapporto uno su 1340 dei sette giorni precedenti. Colpa della variante indiama B1617.2, che potrebbe essere fra un 10% e un 50% più trasmissibile del già aggressivo ceppo ‘inglese’ del virus e che, come evidenziano le elaborazioni settimanali dell’Ons (Office for National Statistics, l’Istat britannico) inizia a mostrare qualche effetto sulla media generale dei contagi in alcune aree del Paese. In alcune aree del nord dell’Inghilterra come lo Yorkshire l’impatto appare ancor più marcato, mentre in Scozia la first minister Nicola Sturgeon conferma il livello di allerta a quota 3 nella zona di Glasgow, dopo aver fatto marcia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) I test positivi al Covid registrati complessivamente in Gran Bretagna nella settimana del 15 maggio sono stati pari a uno ogni 1.110 abitanti. Ancora bassi in assoluto, ma in aumento rispetto al rapporto uno su 1340 dei sette giorni precedenti. Colpa dellaindiama B1617.2, che potrebbe essere fra un 10% e un 50% più trasmissibile del già aggressivo ceppo ‘inglese’ del virus e che, come evidenziano le elaborazioni settimanali dell’Ons (Office for National Statistics, l’Istat britannico) inizia a mostrare qualche effetto sulla media generale deiin alcune aree del Paese. In alcune aree del nord dell’Inghilterra come lo Yorkshire l’impatto appare ancor più marcato, mentre in Scozia la first minister Nicola Sturgeon conferma ildi allerta a quota 3 nella zona di, dopo aver fatto marcia ...

