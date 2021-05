Ufficiale, Ranieri lascia la Sampdoria: il presidente Ferrero valuta due nomi per il sostituto (Di venerdì 21 maggio 2021) Una scelta un pò a sorpresa. Claudio Ranieri ha comunicato l’addio alla Sampdoria al termine della stagione, quella contro il Parma sarà l’ultima sfida sulla panchina blucerchiata. Il merito dell’ex Leicester è stato quello di risollevare un club in crisi e nell’ultima stagione è stato protagonista di un rendimento ottimo e di una stagione tranquilla. “Ho detto oggi alla squadra che non resterò per un altro anno, voglio però ringraziare tutti. I calciatori sono stati dei ragazzi meravigliosi, soprattutto in un momento come il Lockdown, alla fine del quale ci siamo salvati. Quest’anno abbiamo lottato, combattuto: abbiamo fatto tante partite belle, qualcuna sbagliata, ma questo è il calcio. Voglio ringraziare i miei calciatori di vero cuore”. Il prossimo allenatore della Sampdoria Foto di Claudio Giovannini / AnsaLa ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 21 maggio 2021) Una scelta un pò a sorpresa. Claudioha comunicato l’addio allaal termine della stagione, quella contro il Parma sarà l’ultima sfida sulla panchina blucerchiata. Il merito dell’ex Leicester è stato quello di risollevare un club in crisi e nell’ultima stagione è stato protagonista di un rendimento ottimo e di una stagione tranquilla. “Ho detto oggi alla squadra che non resterò per un altro anno, voglio però ringraziare tutti. I calciatori sono stati dei ragazzi meravigliosi, soprattutto in un momento come il Lockdown, alla fine del quale ci siamo salvati. Quest’anno abbiamo lottato, combattuto: abbiamo fatto tante partite belle, qualcuna sbagliata, ma questo è il calcio. Voglio ringraziare i miei calciatori di vero cuore”. Il prossimo allenatore dellaFoto di Claudio Giovannini / AnsaLa ...

