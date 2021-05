Ufficiale | Pescara | Memushaj resterà anche l’anno prossimo Il centrocampista rinuncia allo stipendio di giugno

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ildelproseguiràla prossima stagione la sua esperienza in Abruzzo. Di seguito il comunicatodel club. “La Delfino1936 comunica, che a seguito di incontro con il presidente Daniele Sebastiani, il calciatore Ledianha ritenuto di volerre alla mensilità di. La società nel ringraziare il calciatore per il gesto in un momento sicuramente delicato del club, ha invitato il calciatore a continuare il suo personale percorso di recupero al fine di averlo pronto alla ripresa del campionato” FOTO: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La Delfino Pescara 1936 comunica, che a seguito di incontro con il presidente Daniele Sebastiani, il calciatore Ledian Memushaj ha ritenuto di voler rinunciare alla mensilità di ...