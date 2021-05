Ufficiale: Douglas Costa al Gremio, l’annuncio della Juve (Di venerdì 21 maggio 2021) Era una notizia nell’aria già da settimane, ora è arrivata l’ufficialità. Ecco il comunicato dei bianconeri: “E’ Ufficiale il prestito a titolo gratuito di Douglas Costa, che andrà a giocare al Gremio. Il laterale brasiliano, bianconero dal 2017 e quest’anno in prestito al Bayern Monaco, vestirà la maglia della squadra di Porto Alegre fino al 30 giugno 2022?. Ufficiale Douglas Costa in prestito al Gremio https://t.co/mW8Ygl4Dq4 pic.twitter.com/QsPUlHbyKH — JuventusFC (@Juventusfc) May 21, 2021 Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Era una notizia nell’aria già da settimane, ora è arrivata l’ufficialità. Ecco il comunicato dei bianconeri: “E’il prestito a titolo gratuito di, che andrà a giocare al. Il laterale brasiliano, bianconero dal 2017 e quest’anno in prestito al Bayern Monaco, vestirà la magliasquadra di Porto Alegre fino al 30 giugno 2022?.in prestito alhttps://t.co/mW8Ygl4Dq4 pic.twitter.com/QsPUlHbyKH —ntusFC (@ntusfc) May 21, 2021 Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

