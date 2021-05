UeD | Carolina Ronca dopo la ‘non scelta’ di Giacomo Czerny | cosa è successo dopo la puntata

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 maggio 2021)ha scelto Martina Grado a Uomini e Donne. Ladella scelta dell’ultimo tronista rimasto di questa stagione non è ancora andata in onda ma dalle anticipazioni che circolano puntuali in rete sappiamo che è stata registrata lo scorso 19 maggio. Non solo.aver concluso il suo percorso nel dating show,ha anche ricevuto una proposta di lavoro direttamente da Maria De Filippi. Che ha confessato di essere rimasta molto affascinata dal modo in cui lui lavora come videomaker (aveva girato lui il suo video di presentazione, ndr). Da qui l’offerta della conduttrice di iniziare a lavorare all’interno della sua redazione. Una proposta, questa, che è arrivata in modo inaspettato anche se più di una volta Maria si era complimentata con lui per bravura e ...