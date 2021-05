Udinese, Pozzo: «Nostro obiettivo è la Champions. De Paul spero rimanga» (Di venerdì 21 maggio 2021) Il presidente dell’Udinese, Gianpaolo Pozzo, ha parlato degli obiettivi dell’Udinese e della permanenza di Rodrigo De Paul. Le sue parole Il presidente dell’Udinese, Gianpaolo Pozzo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Udinese – «Non mi pongo limiti futuri, finché sarò in salute continuerò a fare questo perché un hobby personale. La Champions League per l’Udinese è sempre stato un obiettivo da raggiungere, non semplice però lotteremo sempre per arrivarci». DE Paul – «E’ un giocatore importantissimo, è uno dei migliori giocatori mai visti circolare a Udine nella mia gestione. E’ un giocatore fantastico, speriamo che rimanga ancora perché con lui ci siamo divertiti e vorrei ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Il presidente dell’, Gianpaolo, ha parlato degli obiettivi dell’e della permanenza di Rodrigo De. Le sue parole Il presidente dell’, Gianpaolo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia.– «Non mi pongo limiti futuri, finché sarò in salute continuerò a fare questo perché un hobby personale. LaLeague per l’è sempre stato unda raggiungere, non semplice però lotteremo sempre per arrivarci». DE– «E’ un giocatore importantissimo, è uno dei migliori giocatori mai visti circolare a Udine nella mia gestione. E’ un giocatore fantastico, speriamo cheancora perché con lui ci siamo divertiti e vorrei ...

