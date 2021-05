Ubaldo Lanzo: ha un fidanzato? (Di venerdì 21 maggio 2021) Ubaldo Lanzo è un personaggio televisivo di grande successo che ha conquistato tutti come naufrago all’edizione in corso de l’Isola dei Famosi. Il cromatologo ha conquistato il pubblico ed i suoi battibecchi con Massimiliano Rosolino hanno fatto ridere tutti. Scopriamo qualcosa in più sul privato di Ubaldo Lanzo che questa sera, venerdì 21 maggio, torna in studio all’Isola dei Famosi. Ubaldo Lanzo ha 49 anni ed è un famoso cromatologo, lui è sempre stato attratto dal mondo della moda. Successivamente si è specializzato in cromatologia e dunque studia i colori e gli effetti psicologici che tali hanno sulla mente umana. Per quanto riguarda il suo privato, Ubaldo Lanzo ha sempre mantenuto il massimo riserbo ed infatti non sappiamo se abbiamo o meno un ... Leggi su puglia24news (Di venerdì 21 maggio 2021)è un personaggio televisivo di grande successo che ha conquistato tutti come naufrago all’edizione in corso de l’Isola dei Famosi. Il cromatologo ha conquistato il pubblico ed i suoi battibecchi con Massimiliano Rosolino hanno fatto ridere tutti. Scopriamo qualcosa in più sul privato diche questa sera, venerdì 21 maggio, torna in studio all’Isola dei Famosi.ha 49 anni ed è un famoso cromatologo, lui è sempre stato attratto dal mondo della moda. Successivamente si è specializzato in cromatologia e dunque studia i colori e gli effetti psicologici che tali hanno sulla mente umana. Per quanto riguarda il suo privato,ha sempre mantenuto il massimo riserbo ed infatti non sappiamo se abbiamo o meno un ...

