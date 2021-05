Ubaldo Lanzo: chi è, età, carriera, vita privata, cromatologia, l’Isola dei Famosi (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata dell’Isola dei Famosi che vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Questa sera arriverà in studio Ubaldo Lanzo, il concorrente che per motivi di salute ha dovuto abbandonare il gioco. Ubaldo Lanzo: chi è, età, carriera, cromatologia, Isola dei Famosi Ubaldo Lanzo è nato il 30 settembre 1972, sotto il segno della Bilancia. Dopo aver conseguito la maturità classica a Certaro si è iscritto alla facoltà di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata deldeiche vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Questa sera arriverà in studio, il concorrente che per motivi di salute ha dovuto abbandonare il gioco.: chi è, età,, Isola deiè nato il 30 settembre 1972, sotto il segno della Bilancia. Dopo aver conseguito la maturità classica a Certaro si è iscritto alla facoltà di ...

Advertising

infoitcultura : L’Isola dei Famosi, anticipazioni puntata stasera: Ubaldo Lanzo in studio - infoitcultura : Isola dei famosi, stasera su Canale 5 ospite in studio Ubaldo Lanzo: le anticipazioni della puntata - Marycompagnone : RT @iamstrongx7: Ospiti in studio: Ubaldo Lanzo, Vera Gemma, Manuela Ferrera, Beppe Braida, Daniela Martani. Graie al cielo Giulia non va s… - Rinocb3 : RT @iamstrongx7: Ospiti in studio: Ubaldo Lanzo, Vera Gemma, Manuela Ferrera, Beppe Braida, Daniela Martani. Graie al cielo Giulia non va s… - Allegra35201167 : RT @iamstrongx7: Ospiti in studio: Ubaldo Lanzo, Vera Gemma, Manuela Ferrera, Beppe Braida, Daniela Martani. Graie al cielo Giulia non va s… -