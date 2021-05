TV TALK E IL CASO RULA JEBREAL: ANSIA DA QUOTE ROSA O UN’OCCASIONE PER UN PASSO AVANTI? (Di venerdì 21 maggio 2021) Al centro della puntata di Tv TALK, in onda come sempre sabato alle 15.00 su Rai3, ci saranno molti temi, a partire da quello riacceso da RULA JEBREAL. Ha rifiutato di andare a Propaganda Live perché era l’unica ospite donna. Ieri sera da Formigli a PiazzaPulita, la nota giornalista e scrittrice ha ribadito il suo punto di vista. QUOTE ROSA in tv? Ho voluto lanciare un segnale per sensibilizzare la nostra società. Quando ci sarà finalmente la parità non vorrò una rigida applicazione, fino ad allora dobbiamo imporla per legge. Ospiti di Tv TALK e del suo padrone di casa Massimo Bernardini: Michele Serra, Francesca Fagnani, Michela Marzano, Monica Setta, Nicola Savino, Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi, Maria Volpe, Giorgio Simonelli. Dopo un’attenta analisi sulla nuova edizione di ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 21 maggio 2021) Al centro della puntata di Tv, in onda come sempre sabato alle 15.00 su Rai3, ci saranno molti temi, a partire da quello riacceso da. Ha rifiutato di andare a Propaganda Live perché era l’unica ospite donna. Ieri sera da Formigli a PiazzaPulita, la nota giornalista e scrittrice ha ribadito il suo punto di vista.in tv? Ho voluto lanciare un segnale per sensibilizzare la nostra società. Quando ci sarà finalmente la parità non vorrò una rigida applicazione, fino ad allora dobbiamo imporla per legge. Ospiti di Tve del suo padrone di casa Massimo Bernardini: Michele Serra, Francesca Fagnani, Michela Marzano, Monica Setta, Nicola Savino, Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi, Maria Volpe, Giorgio Simonelli. Dopo un’attenta analisi sulla nuova edizione di ...

Advertising

bubinoblog : TV TALK E IL CASO RULA JEBREAL: ANSIA DA QUOTE ROSA O UN'OCCASIONE PER UN PASSO AVANTI? - Norbertus1860 : RT @NAPFLG: @Avvenire_Nei @ivanacristofane Nel caso i TG non ne parlano :p.c.@TgLa7 @SkyTG24 @Tg1Rai @tg2rai @TG4TV cosi come i TALK!.p.c.… - RichbonesE : @AldoSciara @antoniomisiani @EnricoLetta Fossero tutti come il tuo amico saremmo molto migliori, non ne conosco mi… - Mirith_ : RT @NAPFLG: @Avvenire_Nei @ivanacristofane Nel caso i TG non ne parlano :p.c.@TgLa7 @SkyTG24 @Tg1Rai @tg2rai @TG4TV cosi come i TALK!.p.c.… - falcions85 : Ormai nei talk ci sono temi tappabuchi che arrivano puntualmente in soccorso in assenza di idee: caso Ciro Grillo,… -