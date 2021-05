Tv: su Sky Cinema dal 24 maggio 'American Skin' di Nate Parker (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - A un anno dalla morte di George Floyd, che ha scatenato la rivolta del movimento Black Lives Matter, portando alla ribalta il tema della violenza della polizia Americana sui cittadini di colore e dopo la storica sentenza di condanna del poliziotto che l'ha ucciso, Sky presenta in prima visione assoluta 'American Skin', lunedì 24 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su Now. Il film, scritto, diretto e interpretato da Nate Parker ('The Birth of a Nation'), racconta la disperazione di un padre in cerca di giustizia per la morte del figlio adolescente ucciso da un poliziotto bianco, riflettendo sui temi della paura e delle divisioni culturali, ancor oggi radicate nella società Americana. Nel cast, oltre a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - A un anno dalla morte di George Floyd, che ha scatenato la rivolta del movimento Black Lives Matter, portando alla ribalta il tema della violenza della poliziaa sui cittadini di colore e dopo la storica sentenza di condanna del poliziotto che l'ha ucciso, Sky presenta in prima visione assoluta '', lunedì 24alle 21.15 su SkyUno e in streaming su Now. Il film, scritto, diretto e interpretato da('The Birth of a Nation'), racconta la disperazione di un padre in cerca di giustizia per la morte del figlio adolescente ucciso da un poliziotto bianco, riflettendo sui temi della paura e delle divisioni culturali, ancor oggi radicate nella societàa. Nel cast, oltre a ...

Tv: su Sky Cinema dal 24 maggio 'American Skin' di Nate Parker (2) Metro Tv: su Sky Cinema dal 24 maggio ‘American Skin’ di Nate Parker (2) Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Nate Parker ha trascorso gran parte della sua vita e della sua carriera combattendo le ingiustizie sociali e creando contenuti che affrontano il tema della disp ...

American Skin dal 24 maggio su Sky Cinema con la collezione Black Lives Matter Il 24 arriva su Sky Cinema il film American Skin, assieme alla collezione di lungometraggi a tema Black Lives Matter.

