Tv | su Sky Cinema dal 24 maggio ‘American Skin’ di Nate Parker

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – A un anno dalla morte di George Floyd, che ha scatenato la rivolta del movimento Black Lives Matter, portando alla ribalta il tema della violenza della polizia americana sui cittadini di colore e dopo la storica sentenza di condanna del poliziotto che l'ha ucciso, Sky presenta in prima visione assoluta 'American Skin', lunedì 24 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su Now.

