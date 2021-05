Tv: su Sky Cinema dal 24 maggio 'American Skin' di Nate Parker (2) (Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) - Nate Parker ha trascorso gran parte della sua vita e della sua carriera combattendo le ingiustizie sociali e creando contenuti che affrontano il tema della disparità delle comunità emargiNate in tutto il mondo. Si è guadagnato per la prima volta l'attenzione della critica con il suo ruolo da protagonista in The Great Debaters – Il potere della parola di Denzel Washington. Nate ha interpretato il ruolo di protagonista in Red Tails prodotto da George Lucas. Con il suo debutto alla regia in The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo ha vinto il Gran Premio della Giuria e del Premio del Pubblico al Sundance Film Festival nel 2016. E per l'occasione, su Sky Cinema Due, la collezione #BlackLivesMatter, con una serie di film che affrontano il tema della lotta contro il razzismo. Si ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) -ha trascorso gran parte della sua vita e della sua carriera combattendo le ingiustizie sociali e creando contenuti che affrontano il tema della disparità delle comunità emargiin tutto il mondo. Si è guadagnato per la prima volta l'attenzione della critica con il suo ruolo da protagonista in The Great Debaters – Il potere della parola di Denzel Washington.ha interpretato il ruolo di protagonista in Red Tails prodotto da George Lucas. Con il suo debutto alla regia in The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo ha vinto il Gran Premio della Giuria e del Premio del Pubblico al Sundance Film Festival nel 2016. E per l'occasione, su SkyDue, la collezione #BlackLivesMatter, con una serie di film che affrontano il tema della lotta contro il razzismo. Si ...

American Skin dal 24 maggio su Sky Cinema con la collezione Black Lives Matter Il 24 arriva su Sky Cinema il film American Skin, assieme alla collezione di lungometraggi a tema Black Lives Matter.

