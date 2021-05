Tv: su Sky Cinema dal 24 maggio ‘American Skin’ di Nate Parker (2) (Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) – Nate Parker ha trascorso gran parte della sua vita e della sua carriera combattendo le ingiustizie sociali e creando contenuti che affrontano il tema della disparità delle comunità emargiNate in tutto il mondo. Si è guadagnato per la prima volta l’attenzione della critica con il suo ruolo da protagonista in The Great Debaters – Il potere della parola di Denzel Washington. Nate ha interpretato il ruolo di protagonista in Red Tails prodotto da George Lucas. Con il suo debutto alla regia in The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo ha vinto il Gran Premio della Giuria e del Premio del Pubblico al Sundance Film Festival nel 2016. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) –ha trascorso gran parte della sua vita e della sua carriera combattendo le ingiustizie sociali e creando contenuti che affrontano il tema della disparità delle comunità emargiin tutto il mondo. Si è guadagnato per la prima volta l’attenzione della critica con il suo ruolo da protagonista in The Great Debaters – Il potere della parola di Denzel Washington.ha interpretato il ruolo di protagonista in Red Tails prodotto da George Lucas. Con il suo debutto alla regia in The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo ha vinto il Gran Premio della Giuria e del Premio del Pubblico al Sundance Film Festival nel 2016. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

GassmanGassmann : Non odiare con Alessandro Gassmann su Sky e Now - StudentVille - zazoomblog : Tv: su Sky Cinema dal 24 maggio American Skin di Nate Parker (2) - #Cinema #maggio #American #Parker - SkyTG24 : No Sudden Move, il teaser trailer del nuovo film di Steven Soderbergh - TV7Benevento : Tv: su Sky Cinema dal 24 maggio 'American Skin' di Nate Parker (3)... - TV7Benevento : Tv: su Sky Cinema dal 24 maggio 'American Skin' di Nate Parker (2)... -