Tutti i Disney Store in Italia chiuderanno: a rischio 230 posti di lavoro. I sindacati: "Società già messa in liquidazione, decisione grave" (Di venerdì 21 maggio 2021) I Disney Store chiuderanno i battenti in Italia nei prossimi mesi. La catena internazionale di negozi specializzati nella vendita di prodotti Disney ha annunciato – denunciano i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs – "di voler chiudere Tutti" i 15 Store sul territorio e ora "più di 230 dipendenti occupati sono con il "fiato sospeso per l'inaspettata notizia" che "peraltro è arrivata a cose fatte, con la messa in liquidazione della Società avvenuta il 19 maggio scorso". Per martedì prossimo è prevista un'assemblea unitaria dei lavoratori. "Dopo l'emergenza sanitaria e le tante restrizioni, i periodi di cassa integrazione alternati a periodi di lavoro non certo brillanti, dopo ...

