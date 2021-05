Tutte le regioni in zona gialla da lunedì. Effetto dei vaccini e delle nuove regole (Di venerdì 21 maggio 2021) In Italia, come in tutti gli altri Paesi europei, il contagio da Sars-Cov-2 è in decrescita. Come dimostrano i soli 5.218 nuovi casi su quasi 270 mila tamponi eseguiti, malgrado i 218 morti conteggiati ieri (di cui però 85 sono riferiti a decessi degli scorsi giorni trasmessi dalla Campania in ritardo). L’incidenza – spiegano il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, presentando il monitoraggio settimanale della cabina … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 21 maggio 2021) In Italia, come in tutti gli altri Paesi europei, il contagio da Sars-Cov-2 è in decrescita. Come dimostrano i soli 5.218 nuovi casi su quasi 270 mila tamponi eseguiti, malgrado i 218 morti conteggiati ieri (di cui però 85 sono riferiti a decessi degli scorsi giorni trasmessi dalla Campania in ritardo). L’incidenza – spiegano il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, presentando il monitoraggio settimanale della cabina … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

