Tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera dell’Isola dei famosi (Di venerdì 21 maggio 2021) Manca sempre meno alla finale dell’Isola dei famosi 2021, e ogni nuovo appuntamento può rivelarsi decisivo per i naufraghi che hanno l’ambizione di giocarsi la vittoria all’ultima puntata. Le anticipazioni sulla diciannovesima puntata di stasera ci rivelano che Ubaldo Lanzo sarà per la prima volta in studio, dopo aver abbandonato l’Honduras per problemi di salute. Il cromatologo più famoso d’Italia avrà dunque la possibilità di raccontare cosa gli è successo e qual è stato il suo rapporto con gli altri concorrenti, senza dimenticare i simpatici botta e risposta con l’inviato Massimiliano Rosolino. Le anticipazioni dell’Isola dei famosi sulla puntata di stasera Le ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 21 maggio 2021) Manca sempre meno alla finaledei2021, e ogni nuovo appuntamento può rivelarsi decisivo per i naufraghi che hanno l’ambizione di giocarsi la vittoria all’ultima. Lediciannovesimadici rivelano che Ubaldo Lanzo sarà per la prima volta in studio, dopo aver abbandonato l’Honduras per problemi di salute. Il cromatologo più famoso d’Italia avrà dunque la possibilità di raccontare cosa gli è successo e qual è stato il suo rapporto con gli altri concorrenti, senza dimenticare i simpatici botta e risposta con l’inviato Massimiliano Rosolino. LedeidiLe ...

Advertising

tuttopuntotv : Tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera dell’Isola dei famosi #Isola - zazoomblog : Un passo dal cielo 7 tutte le anticipazioni sulla nuova stagione - #passo #cielo #tutte #anticipazioni - infoitcultura : Un passo dal cielo 7, tutte le anticipazioni sulla nuova stagione - PolicyMaker_mag : Aiuti alle #imprese (e fondi per far decollare la nuova #Alitalia), alle #famiglie e assunzioni nel mondo della… - RadioSoap2 : RT @radiostonata: Tutte le anticipazioni italiane e americane di #twittamibeautiful adesso! Click and play ?? -