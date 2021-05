"Tutta Italia zona gialla". Speranza e catastrofisti si arrendono all'evidenza dei dati: siamo alla svolta (Di venerdì 21 maggio 2021) Da lunedì 24 maggio l'Italia intera si sveglierà in zona gialla. Lo ha annunciato il ministro Roberto Speranza, che si appresta a firmare una nuova ordinanza dopo che la cabina di regia ha testimoniato il miglioramento della situazione epidemiologica sull'intero territorio nazionale. Per la seconda settimana consecutiva l'indice Rt ha fatto registrare un calo: sette giorni fa era pari a 0,86, oggi a 0,78. Dal monitoraggio dei dati è emerso che tutte le Regioni hanno un Rt medio inferiore a 1 e tutte hanno un livello di ricoveri sotto la soglia di rischio. Diminuisce in maniera importante anche l'incidenza dei casi: sono 73 ogni 100mila abitanti contro i 103 del periodo 3-9 maggio. “Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi - ha dichiarato il ministro Roberto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Da lunedì 24 maggio l'intera si sveglierà in. Lo ha annunciato il ministro Roberto, che si appresta a firmare una nuova ordinanza dopo che la cabina di regia ha testimoniato il miglioramento della situazione epidemiologica sull'intero territorio nazionale. Per la seconda settimana consecutiva l'indice Rt ha fatto registrare un calo: sette giorni fa era pari a 0,86, oggi a 0,78. Dal monitoraggio deiè emerso che tutte le Regioni hanno un Rt medio inferiore a 1 e tutte hanno un livello di ricoveri sotto la soglia di rischio. Diminuisce in maniera importante anche l'incidenza dei casi: sono 73 ogni 100mila abitanti contro i 103 del periodo 3-9 maggio. “Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi - ha dichiarato il ministro Roberto ...

